„New Space“ Deutschlands Raumfahrt-Traum: „Wir bauen die nächste Generation von Raketen in Europa“

Zu einem möglichen deutschen Weltraumbahnhof sagte Altmaier, man sei in engen Gesprächen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hatte ein Konzept für eine mobile Startplattform in der Nordsee vorgelegt, von der die sogenannten Mikrolauncher-Raketen in den Weltraum geschossen werden sollen.



Altmaier verwies darauf, dass Deutschland bei Raumfahrt-Technologie mit führend sei. Am Freitag gaben die Firma MT Aerospace, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE, und die ArianeGroup bekannt, das sie einen Vertrag für die Serienproduktion der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 unterschrieben haben. Diese ermöglicht es, schwere Nutzlasten in die Erdumlaufbahn zu befördern.



Mehr zum Thema: Europas Raumfahrtszene boomt, doch für jeden Start müssen Raketen und Satelliten nach Übersee geschafft werden. Ein Startplatz vor der Haustür könnte das Problem lösen – aber die Idee hat ihre Tücken. Wie realistisch ist der Traum vom Weltraumbahnhof in der Nordsee?