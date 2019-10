Nordholz als Weltraumbahnhof? „Das Space Shuttle hätte bei uns landen können“

Wie viele zivile Flugzeuge starten täglich in Nordholz?

Zwölf, 13 Maschinen am Tag – vor allem der Flugverkehr zu Nordseeinseln und kleine Business-Jets von Unternehmen. Ich selbst fliege in meiner Freizeit auch alles Mögliche – aktuell vor allem im Doppeldecker. Richtig wie in den 30er Jahren.