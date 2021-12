Raumfahrt: „Beinahe-Kollisionen passieren inzwischen regelmäßig“

Mitte September startete eine Allianz von Raumfahrtunternehmen und Raumfahrtorganisationen die Initiative „Net Zero Space“, eine Art WWF für den Weltraum: „Der Schutz der Umwelt in der Erdumlaufbahn sollte im Mittelpunkt aller Raumfahrtaktivitäten stehen“, heißt es in der Deklaration. Internationale Zusammenarbeit sei dabei unerlässlich. Auch ein von der EU gefördertes Forschungsprojekt namens Spaceways erörtert aktuell, was auf den Straßen im All reguliert werden sollte.