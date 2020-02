Reisen Grippe oder Coronavirus: Das sind die sichersten Plätze im Flugzeug

Tatsächlich ist die Ansteckungsgefahr im Flugzeug laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei Infektionskrankheiten beträchtlich – vor allem, wenn ein kranker Passagier niest, hustet oder sich übergibt. Laut WHO ist die Gefahr, sich anzustecken, vor allem bei denjenigen groß, die in derselben Reihe sowie in den zwei Reihen vor und zwei Reihen hinter dem Infizierten sitzen. Denn viele Grippe- und auch Coronaviren verbreiten sich über Tröpfchen in einem Umkreis von rund einem Meter durch die Luft. Gelangen sie ins Auge, in den Mund oder die Lunge eines anderen Menschen, kann auch dieser erkranken. Auf dieser Annahme beruhen unter anderem die Vorsichtsmaßnahmen im Flugzeug, die das Robert-Koch-Institut (RKI) und andere Seuchenkontrollstellen in Europa empfehlen.