Rüstung Der Flugzeugträger wird zum Statussymbol

Spanien verfügt seit 2010 über das Mehrzweckkriegsschiff Juan Carlos I, dass auch als Flugzeugträger eingesetzt werden kann. Es kann immerhin bis zu 20 Flugzeuge aufnehmen. Allerdings sind auch die hierauf verwendeten Harrier ein Auslaufmodell. Wie Spanien diese in den nächsten Jahren ersetzen will, ist aktuell noch unklar.



