TeleClinic Privatversicherte können jetzt bundesweit per App zum Arzt

Mit der Smartphone-App von TeleClinic können Menschen per Videotelefonat, Chat oder Telefon medizinische Beratung bei Fachärzten einholen. „Einen Arzt zu sprechen wird so leicht, wie ein Taxi per Smartphone zu bestellen“, sagt Katharina Jünger, Geschäftsführerin bei TeleClinic. Bis zum zweiten Quartal nächsten Jahres will sie den Dienst 70 Prozent der Privatversicherten bereitstellen, rund sechs Millionen Menschen.



Im Mai hatte der Deutsche Ärztetag das Verbot für die Fernbehandlung aufgehoben, sieben Bundesländer, darunter Baden-Württemberg und Sachsen, haben in ihren Berufsordnungen die Online-Sprechstunde inzwischen erlaubt. Laut der Unternehmensberatung McKinsey kann sie die medizinische Behandlung effizienter machen und jährlich 4,4 Milliarden Euro Kosten sparen.



