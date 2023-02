Umfrage Große Vorbehalte gegen Roboter außerhalb von Produktion

Je weiter sich die Themengebiete von den Kerneinsatzgebieten der Robotik in der Produktion und Logistik entfernen, desto schwerer fällt es den Befragten, sich eine aktive Rolle der Roboter vorzustellen. Bei der Haushaltführung kann das noch knapp jeder Fünfte (19,3 Prozent). Für die Gastronomie liegt der Zustimmungswert bei 16,3 Prozent. Auch die Aufgaben von Beamten, Angestellten und Arbeiter in der öffentlichen Verwaltung können nach Ansicht der Befragten nicht durch einen Roboter erledigt werden. Nur 13,2 Prozent der Menschen in Deutschland würden das begrüßen.