Universalimpfstoff Ist der Traum von der Wunderwaffe gegen Corona-Mutationen geplatzt?

Bei der Grippe gilt eine solche Lösung heute in greifbarer Nähe. Das Virus, das die Form eines Balls hat, besitzt an seiner Oberfläche sogenannte Spike-Proteine. Die sehen ein wenig aus wie Brokkoli. Deren Kopf, an dem die meisten Antikörper ansetzen, mutiert rasant. So ist das Virus für das Immunsystem schon nach einiger Zeit nicht mehr erkennbar. Darum muss eine Grippeschutzimpfung jede Saison aufgefrischt werden – und bietet dennoch keine absolute Sicherheit.