Und was bleibt für die Bauern zu tun? Wenn Sie mit Ihrer Prognose recht haben, können Landwirte schon in ein paar Jahren viel weniger Schweine oder Kühe an den Schlachter verkaufen.

Ein Schlüssel kann sein, dass man die Landwirte unterstützt. Sie brauchen Training, um etwa neue pflanzliche Rohstoffe anzubauen. Der Umbruch bietet Chancen, wenn Bauern sie erkennen. Nehmen Sie Valio, eine Molkerei-Kooperative aus Finnland, die den Landwirten gehört. Die sagt: Wir möchten selbst neue Protein-Produkte entwickeln. Seit zwei Jahren bietet Valio Milch an, die nicht von Kühen stammt – sondern aus Hafer hergestellt wird.