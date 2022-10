Wechsel bei Fraunhofer Präsident Reimund Neugebauer tritt vorzeitig ab

Der umstrittene Fraunhofer-Präsident Reimund Neugebauer wird vorzeitig seinen Posten räumen. Das verkündete der 69-Jährige am Freitagvormittag in einer E-Mail an seine Mitarbeiter. Zuvor waren erneut Vorwürfe gegen ihn laut geworden. Zum 30. September 2023 wolle er nun seine Tätigkeit beenden. Er habe den Senat der Fraunhofer-Gesellschaft darüber informiert, heißt es in dem Schreiben. Ein neuer Präsident für die mächtigste Forschungsorganisation Europas soll am 25. Mai 2023 bestimmt werden.