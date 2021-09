Wissenschaftsorganisation Politiker fordern Aufklärung der Vorgänge bei Fraunhofer

„Wir betrachten viel zu oft nur Input und Output, nicht jedoch die Form der Führung und Zusammenarbeit, die mit Ressourcen und Menschen umgeht und möglichst Nützliches für die Gesellschaft hervorbringen soll“, sagt Sattelberger der WirtschaftsWoche. Anstand, Moral, Compliance sowie Vorbildhaftigkeit der Spitzenführungskräfte seien dabei unerlässlich. Der FDP-Politiker fordert daher, dass "Herr Professor Dr. Neugebauer, umfassend zu den Vorwürfen Stellung nimmt und diese gegebenenfalls ausräumt“. Dies sei er der Reputation und Integrität akademischer Forschung in Deutschland schuldig.



Sattelberger hatte vor einigen Tagen eine kleine Anfrage an das Bundesforschungsministerium gestellt, in der es auch um das Verhalten Neugebauers geht. Darin hatte er das Ministerium etwa mit der Tatsache konfrontiert, dass Reimund Neugebauers Ehefrau Gabriele Neugebauer als Schirmherrin des Fraunhofer-Netzwerks für „Wissenschaft, Kunst und Design“ fungiert. Gabriele Neugebauer, eine Fotokünstlerin hatte im Rahmen des Netzwerks auch eigene Werke ausgestellt. Eine Bewertung des Ministeriums hierzu steht noch aus.