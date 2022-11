Pizza, Nudeln, Steak Diese Lebensmittel gibt es bereits aus dem 3D-Drucker

In Japan ist man derweil schon weiter: Forscher der Universität Osaka haben 2021 mit Hilfe von Stammzellen der Premium-Fleischsorte Wagyu verschiedene Fasern (Fett, Muskeln und Blutgefäße) gezüchtet und diese anschließend mit dem 3D-Drucker in einer aufwändigen Technik zusammengesetzt. Sie gehen davon aus, auf diese Weise auch andere komplexe Fleischarten nachbilden zu können. Bis 2025 will der japanische Präzisionsinstrumentehersteller Shimadzu in Zusammenarbeit mit der Universität Osaka einen 3D-Drucker herstellen, der große Mengen dieser Art von kultiviertem Fleisch produzieren kann.