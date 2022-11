Foodtech Deutsches Start-up will Revolution der Schokoladenindustrie anzetteln

Es ist eine Innovation, die in die Zeit passt: Immer mehr Konsumenten achten auf nachhaltig hergestellte Lebensmittel, suchen nach regional hergestellten Produkten. Die Lebensmittelindustrie investiert Milliarden von Euro in vegane Produkte, hunderte Start-ups weltweit arbeiten an Fleisch aus Pflanzenproteinen oder Milch aus Hafer. Nur die Schokolade hat noch niemand neu erfunden.