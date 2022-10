Fleischalternative Fabrik in Holland druckt 500 Tonnen Steaks im Monat

Zu den 110 deutschen Restaurants, die heute schon Hack und anderes Fleisch von Redefine Meat beziehen und die in Kürze auch das gedruckte Steak servieren dürften, zählen unter anderem die Steakkette The Ash, die etwa in Düsseldorf und Köln vertreten ist, und das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Golvet in Berlin. Im viertel Quartal 2022 sollen hunderte weitere Restaurants in Deutschland Produkte von Redefine Meat in ihre Speisekarten aufnehmen.