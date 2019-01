Störenfriede im Flugverkehr Drohnen werden immer stärker zur Gefahr am Himmel

Der „Soft Kill“ gefährde Flugzeuge in der Umgebung nicht, weil Drohnen eine deutlich niedrigere Funkfrequenz hätten als Flugzeuge, sagt Meir. Der „Hard Kill“ könne in Zukunft notwendig werden, wenn Drohnen so ausgestattet seien, dass ihre Funkverbindungen nicht mehr gestört werden könnten.



Das gegenwärtig eingesetzte System werde schon alarmiert, wenn in der Umgebung eines Flughafens lediglich die Fernsteuerung einer Drohne angeschaltet werde, erklärt Meir. Eine fliegende Drohne könne auch durch optische Überwachung und sogenannte Sigint-Systeme identifiziert werden - „Signals Intelligence“, die Untersuchung von Datenströmen auf bestimmte Inhalte.



Das System kann von einem Menschen bedient werden, etwa im Kontrollturm eines Flughafens. Im vergangenen Jahr hat Rafael nach Medienberichten für umgerechnet 17,45 Millionen Euro sechs dieser Systeme an Großbritannien verkauft. Dies sei nicht der einzige ausländische Kunde, sagt Meir, will aber keine weiteren Staaten nennen.



Das Abwehrsystem des zweiten israelischen Anbieters, der „Drone Guard“, wurde zum Schutz des jüngsten G20-Gipfels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires eingesetzt. Ein Elta-Repräsentant bestätigt, das System sei auch in der Nähe des Flughafens eingesetzt worden, während die Staatschefs dort gelandet seien.