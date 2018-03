Innovation: Forscher entwickeln Kontaktlinsen mit Nachtsichtfunktion

Aus Graphen, bei dem es sich um eine zweidimensionale Form des Kohlenstoffs in Wabenstruktur handelt, haben die Forscher Linsen entwickelt, die sowohl das komplette Infrarotspektrum, als auch sichtbares und ultraviolettes Licht einfangen. „Wir können das gesamte Design so dünn machen, dass es in Kontaktlinsen oder auch in Mobiltelefonen integriert werden kann“, sagt Zhaohui Zhong, Assistenzprofessor für Elektro- und Computeringenieurwesen an der Michigan Universität.