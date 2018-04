Neue EU-Regeln gebilligt: Mehr Müll ins Recycling statt auf die Kippe

Deutschland ist zwar in Europa Vorreiter bei der Mülltrennung und gibt seine Recyclingquote bereits mit 67 Prozent an. Allerdings wird nun EU-weit die Berechnungsmethode umgestellt. Künftig solle tatsächlich Recycling gemessen werden und nicht zum Beispiel Verbrennung, erläuterte die FDP-Europaabgeordnete Gesine Meißner. „In der Vergangenheit haben manche Mitgliedstaaten, auch Deutschland, an dieser Stelle sehr kreativ gearbeitet und bessere Recyclingquoten ermittelt als gerechtfertigt waren.“ Die Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft schätzte zuletzt, dass in der Bundesrepublik höchstens 40 Prozent des Hausmülls tatsächlich stofflich recycelt werden.