Betrugsvorwurf Bosch widerspricht Hindenburg-Anschuldigungen zu Nikola Motor

Konkret geht es um ein Telefongespräch zwischen Hindenburg und Bosch am 9. September. „Fragen zu Nikola wurden direkt an Nikola verwiesen“, äußert sich Bosch dazu nun. „Das übrige Gespräch drehte sich um die Pläne von Bosch für die inzwischen abgesagte Nutzfahrzeug-IAA sowie um die Brennstoffzellen-Aktivitäten von Bosch und das europäische H2Haul-Projekt.“ Bosch äußere sich grundsätzlich nicht zu Kunden.



Bosch ist seit einigen Jahren Zulieferer von Nikola Motor. Gegenüber der WirtschaftsWoche bekräftigt Bosch, die Partnerschaft mit Nikola fortzuführen: „Die beiden Unternehmen planen, auch in Zukunft – und auch bei Brennstoffzellen – zusammenzuarbeiten“.



