Batteriehersteller Varta-Chef sieht „großen Bedarf“ für in 6 Minuten aufladbare Batteriezelle

Der Chef des schwäbischen Batterieherstellers Varta, Herbert Schein, sieht großen Bedarf für die neue Batteriezelle 21700, für die Varta zurzeit am Standort Ellwangen eine Pilotlinie aufbaut: „Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr noch die ersten Kunden präsentieren können“, sagte Schein der WirtschaftsWoche. Für den Einsatz der neuen Batteriezelle sei Varta in Gesprächen mit mehreren Autoherstellern, wobei „die hier ansässigen Autohersteller (…) die oberste Priorität“ hätten: „Ideal ist unsere Powerzelle natürlich für Sportwagen, für den Premiumbereich: Die Batterie gibt in kürzester Zeit viel Kraft ab, etwa für die Beschleunigung.“