Insgesamt vier Tesla Model 3 wurden nach Informationen der WirtschaftsWoche in den vergangenen Wochen nach Deutschland überführt und hier in den Werken der Wettbewerber zerlegt. Die deutschen Tesla-Konkurrenten wollten nicht nur einige bisher unklare technische Lösungen des mit über 500.000 Vorbestellungen voraussichtlich ersten Elektroautos für den Massenmarkt am Objekt untersuchen; ihnen ging es auch darum, dessen wirtschaftliche Kalkulation offenlegen.