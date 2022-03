Elektromobilität: Plug-in-Hybride haben die höchsten Reparaturkosten

Nach Ansicht von Reinkemeyer sollten E-Autos so gebaut sein, dass es bei häufigen Kollisionsschäden nicht zu schweren Strukturschäden am Fahrzeug kommt, die etwa geschweißt werden müssen oder dass Antriebsteile wie die Batterie ausgebaut werden müssen. Auch sollten Schäden am Unterboden von E-Autos, die die Allianz zunehmend beobachtet und die wegen Schäden an der Batterie zu hohen Kosten führen können, einfacher zu beheben sein: „Wenn es möglich ist, dass man zum Beispiel durch eine abnehmbare Schutzplatte die Batterie von unten reparieren kann, dann kann der aufwändige Ausbau der Batterie oder gar ein Totalschaden der Batterie vermieden werden.“