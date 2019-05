Lilium-Gründer Daniel Wiegand „So viele Flugplätze wie Bushaltestellen“

Genutzt wird Ihr Flugtaxi erst, wenn viele Städte mitmachen.

Zum Glück gibt es schon unglaublich viel Infrastruktur. In den USA zum Beispiel gibt es mehr als 20.000 Hubschrauberlandeplätze, auch in Deutschland gibt es einiges an Infrastruktur. Und schon heute kommen viele Städte und Regionen auf uns zu, die Landeplätze bauen wollen und beim Start des Lilium-Dienstes dabei sein wollen.