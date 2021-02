Rückruf bei Hyundai Brandgefahr fürs Elektroauto-Image

Der Rückruf von Hyundai war im vergangenen Jahr der Dritte E-Auto-Rückruf in Deutschland. Zuvor hatten Ford und BMW zahlreiche Modelle in die Werkstätten beordert. Bei BMW bestand eine Überhitzungsgefahr in den Batterien wegen Verunreinigungen in der Produktion bei einem Zulieferer. Auch Ford ging von Verunreinigungen als Grund für fehlgeleitete Stromflüsse aus. In beiden Fällen kamen die Zellen aus Südkorea – von Samsung SDI. Also dem Hersteller, der bereits die brennenden Akkus der Samsung-Smartphones hergestellt hatte.



Die Brandgefahr bei den E-Autos lässt Autokäufer in Deutschland aufhorchen. Mehr als jeder zehnte verkaufte Neuwagen ist derzeit ein E-Auto. Noch in diesem Jahr soll es eine Million E-Autos auf deutschen Straßen geben – und jedes von ihnen ein potenzieller Brandsatz? Experten winken ab. „E-Autos brennen weder heftiger noch häufiger als Benziner oder Diesel“, sagt etwa der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Knorr.