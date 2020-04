Coronakrise Belastung durch Stickstoffdioxid in Deutschland sinkt deutlich

Josef Aschbacher, Direktor für Erdbeobachtungsprogramme bei der europäischen Weltraumbehörde ESA, bestätigt die Analyse der WirtschaftsWoche. Bei eigenen Untersuchungen habe auch die ESA festgestellt, dass „in Deutschland die Stickstoffdioxidbelastung deutlich zurückgegangen ist“. Dies sei etwa beim Ruhrgebiet sowie an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden zu sehen. Ganz so stark wie in manchen südeuropäischen Metropolen sei der Rückgang allerdings nicht. In Barcelona habe man eine Reduktion von immerhin 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gemessen.