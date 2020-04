Verkehrsdaten: Diese zwei Städte scheinen immun gegen Corona

Noch stärker ist der Rückgang in den USA, wo die Pandemie so viele Opfer fordert wie in keinem anderen Land. In New York steht das öffentliche Leben auf den Straßen seit drei Wochen praktisch still, in San Francisco seit fast vier Wochen, wie die TomTom-Daten zeigen. Damit geben beide Städte ein ähnliches Bild ab wie Paris in Europa.