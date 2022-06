Getreidekrise Deutsche Bahn will Weizen per Frachtcontainer aus der Ukraine schaffen

Weil es europaweit nicht genug Eisenbahnwaggons für Schüttgut gibt, will die Deutsche Bahn Getreide nun massenhaft per Frachtcontainer aus der Ukraine schaffen. An dem ungewöhnlichen Vorhaben sind einem Bahn-Sprecher zufolge auch andere Logistikfirmen sowie Reeder beteiligt. Auf diese Art will die Bahn die Menge an Getreide massiv steigern, die die Ukraine verlässt.