Handwerkermangel bremst Energiewende Hersteller wollen die Installation von Wärmepumpen radikal vereinfachen

Auch in der Ausbildung neuer Installateure hinkt Deutschland in Sachen Wärmepumpe hinterher. Die Nachbarländer Österreich, Schweiz oder Dänemark sind viel weiter. Das duale Ausbildungssystem in Deutschland hat zwar viele Vorteile und wird international oft bewundert; doch gerade bei einem radikalen Technologiewechsel hat es auch Nachteile: Wer als interessierter Auszubildender das Pech hat, in einem Betrieb zu lernen, der bislang nur Öl- und Gasheizungen verbaut, hat kaum eine Chance, in der Praxis mit der Wärmepumpe in Berührung zu kommen. Auch die Berufsschulen ändern ihre Lehrpläne nur zögerlich. Das Thema Wärmepumpe werde dort seit Jahren „stiefmütterlich behandelt“, kommentiert der Frankfurter Installateurmeister. Handwerksinnung und Schulen müssten ihre Lehrpläne „viel schneller aktualisieren“, fordert er. Viele seiner jungen Auszubildenden hätten großes Interesse an der Technologie, „aber die wird bisher kaum gelehrt und nicht geprüft.“