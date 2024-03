Holz-Bauer Gropyus Delivery-Hero-Gründer will das Bauen neu erfinden

Günstige klimafreundliche Wohnungen würden in Europa dringend benötigt, so Beer, deshalb fördere die EIB die Automatisierung in der modularen Wohnungsproduktion. Wo die Monteure die nächsten vorproduzierten Wohnmodule zu kompletten Häusern verbinden, steht unterdessen schon fest. In Immendingen in der Nähe des Bodensees soll ein Komplex aus neun viergeschossen Mehrfamilienhäusern mit mehr als 100 Wohneinheiten entstehen, ebenfalls größtenteils aus Holzelementen. Mit dem Bau soll es in Kürze losgehen.



