Nahrung aus dem Bioreaktor: Käse: Die härteste Prüfung für die Vegan-Industrie

Dafür muss das neuartige Lebensmittel aber erst einmal zugelassen werden. Nächstes Jahr könnte es so weit sein. „Wir wollen unser erstes Casein-Produkt im Jahr 2025 auf den Markt bringen“, sagt Wohlgensinger. „Allerdings nicht in der EU.“ Länder wie Singapur sind schneller darin, so genanntes Novel Food, neuartige Lebensmittel also, zuzulassen, als die Behörden in Brüssel. Die Partnerschaft der beiden Start-ups soll immerhin mehr Tempo bringen, hoffen die Gründer. „Die EU-Kommission hat uns signalisiert, dass gemeinsame Zulassungsanträge schneller bearbeitet werden“, sagt Wohlgensinger.