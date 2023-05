Alternative Proteine Wie Europa die Zukunft der Ernährung verschläft

So ähnlich reden momentan viele Gründer, die an Lebensmitteln aus dem Bioreaktor oder Fleisch aus Zellkulturen arbeiten. Grund sind die umständlichen Zulassungsprozesse in der EU. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen zunächst eine Zulassung in anderen Marktgebieten wie den USA oder Singapur anstreben“, sagt auch Pauliina Halimaa, Managing Director des finnischen Unternehmens Biosafe, das Biotechunternehmen in Zulassungsfragen berät, „da die Zulassung in der EU deutlich länger dauert“.