Steigende Nachfrage nach Strom „Beim Ausbau des Stromnetzes müssen wir viel schneller werden“

Klingt nach einer großen Herausforderung für ein Industrieland.

Ja, aber was in der öffentlichen Diskussion gerne untergeht – Fachleuten ist das natürlich klar: Im Gegenzug sparen wir immense Mengen an fossiler Primärenergie ein. So benötigt zwar der Verkehr ab 2030 55 TWh mehr Strom pro Jahr, aber im Gegenzug entfallen umgerechnet etwa 100 TWh an Diesel- und Benzin-Energie; weitere 100 TWh entfallen an Heizöl und Gas durch die Wärmepumpen, und so weiter. Man kann sich grob merken: Eine weitgehend elektrifizierte Gesellschaft hätte einen halb so großen Gesamtenergieverbrauch wie heute. Und einen doppelt so hohen Stromverbrauch.

Weil viel mehr fossile Energie wegfiele als an Strom zusätzlich gebraucht wird?

Genau. Denn elektrifizierte Sektoren gehen effizienter mit Energie um. Ein Elektroauto hat einen etwa 2,5-mal höheren Wirkungsgrad als ein Diesel, und eine Wärmepumpe ist sogar 3 Mal energieeffizienter als eine moderne Gasheizung. Deutliche Primärenergieeinsparungen ergeben sich auch durch den zukünftig viel geringeren Einsatz von thermischen Kraftwerken, die nur mit hohen Umwandlungsverlusten aus Kohle und Gas Strom erzeugen.