Tracking der Energiewende #17 Zwei Prozent Stillstand

Damit aber könnten viele der Planungen in einen toten Winkel der Gesetzgebung fallen: Bei der ersten Zwischenbilanz 2026 stünde ein Plan, der dann vom Bund akzeptiert wird. In der Folge würde dieser dann gerichtlich angegriffen, scheitert und müsste neu geschrieben werden. Bis es tatsächlich feste Flächen für den Ausbau der Windkraft gibt, könnten so zehn Jahre ins Land gehen. Zehn Jahre, in denen Minister Habeck seine Ausbauziele eigentlich längst erreicht haben wollte.



