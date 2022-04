Energiewende „Not in my backyard“ hat endgültig ausgedient

Ja, bei ihm klang es schon vorher stets so, als ginge es um alles. Nun tut es das wirklich. Energie- ist jetzt Sicherheits-, ist jetzt Verteidigungspolitik. Jedes Windrad wird mit geopolitischer Bedeutung aufgeladen, jedes Solardach kommt mit Anti-Putin-Banner, und Gaskauf in den Emiraten ist moralisch immer noch besser als der in Russland.