Tracking der Energiewende #23 Von wegen Freiburg: Deutschlands Solarhauptstadt liegt in Sachsen

Für sich genommen ist jedoch auch die Aussagekraft dieser absoluten Zahlen gering, schließlich variieren die Einwohner – und damit auch Häuserdachzahlen – um ein Vielfaches. Wir haben die Daten der Bundesnetzagentur deshalb ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt. Auch diese Betrachtung hat zwar ein paar Mängel, so bleibt dabei etwa unberücksichtigt, wie groß der Anteil großer Wohnanlagen im Vergleich zu Einfamilienhäusern in einer Stadt ist. Auch fällt so nicht ins Gewicht, wie groß die Fläche einer Stadt insgesamt ist, wie viel Platz für Freiflächenanlagen also jenseits der Hausdächer noch ist.



Lesen Sie auch: Für wen sich Fotovoltaik jetzt so richtig lohnen kann



Dennoch sind die Ergebnisse erstaunlich. An der Spitze des Rankings stehen nämlich ausnahmslos ostdeutsche Städte. Hinter Chemnitz mit einer Solarleistung von 0,293 Megawatt pro 1000 Einwohner folgen Erfurt und Halle. Auf Rang vier findet sich dann mit Münster (0,253) der erste halbwegs erwartbare Kandidat. Es folgt erneut eine ostdeutsche Stadt (Magdeburg), dann die Sonnenstadt Freiburg.