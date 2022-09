Tracking der Energiewende #24 Trockner gegen Teller: Der nächste Streit beim Ausbau der Erneuerbaren ist schon in Sicht

Das betrifft zum einen die Installation selbst, da hier vom Stromanschluss bis zur Montage viele Arbeitsschritte deutlich schneller erledigt sind und die Errichtung daher in Bezug auf die Leistung der Anlagen deutlich effizienter ist. Auch die Leistung der Anlagen selbst ist viel höher, da sie sich in ihrer Position und Neigung nicht nach dem Einfamilienhaus darunter richten müssen. Stattdessen können sie im optimalen Winkel von 30 Grad montiert und so ausgerichtet werden, wie es in der jeweiligen Ortschaft am effizientesten ist – oder gleich mit der Sonne schwenken. Auch das Problem der Überhitzung lässt sich hier viel besser in den Griff bekommen.