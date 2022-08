Waldbrände: Warum die Versicherer trotz großer Brände nur mit geringen Schäden rechnen

WirtschaftsWoche: Herr Rauch, europaweit hat es in diesem Jahr bereits so oft und auf so großen Waldflächen gebrannt, wie kaum zuvor in den vergangenen Jahrzehnten. Wagen Sie eine Prognose, wie groß die Schäden 2022 insgesamt werden?

Ernst Rauch: Wir haben gerade erst in unserem Halbjahresbericht zur Entwicklung der Schäden durch Naturkatastrophen festgestellt, dass Hitze, Dürre und Waldbrände in vielen Regionen der Welt zunehmen. Das spiegelt sich aktuell in der Vielzahl schwerer Brände in Europa und auch in Deutschland wider. Für belastbare Schätzungen, wie sich das bis Jahresende noch entwickelt und welche Schadenssummen hier in Europa zusammenkommen, ist es trotzdem noch zu früh. Aus Versichererperspektive wird der Schaden aber überschaubar bleiben.