Wirtschaft von Oben # 106 – Neom Hier baut der saudische Kronprinz die Wasserstoff-Stadt der Zukunft

Dass das 500-Milliarden-Dollar-Projekt Neom vor allem ausländische Investments anziehen und den Weg des Königreichs in eine Zukunft nach dem Öl weisen soll, davon ist derzeit allerdings kaum etwas aus dem All zu erkennen. Dabei hatte das Land im vergangenen Sommer einen Fünf-Milliarden-Dollar-Vertrag mit dem US-Konzern Air Products zum Bau einer Wasserstoffproduktionsanlage in Neom abgeschlossen.