Wirtschaft von oben #117 – Peru Hier zerstört der illegale Goldbergbau den peruanischen Regenwald

Der peruanischen Regierung wurde es in La Pampa irgendwann zu viel und setzte die „Operation Quecksilber 2019“ auf. Etwa 1200 Polizisten, 300 Soldaten und 70 Staatsanwälte rückten 2019 im Rahmen der Aktion in die Stadt ein, zerstörten Geräte, vertrieben die Goldgräber und nahmen Straffällige fest. Damit die vertriebenen Goldgräber aufgrund einer fehlenden Zukunftsperspektive nicht direkt an einer anderen Stelle im Regenwald weitermachten, bot die Regierung ihnen an in einen offiziellen Bergbau-Korridor umzusiedeln. Und die Aktion scheint Wirkung zu zeigen, denn die Abholzung des Regenwaldes ist deutlich zurückgegangen – zumindest in der Region rund um La Pampa.