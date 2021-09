Wirtschaft von oben #123 – Flugzeugindustrie Boeings 737-Max-Stau löst sich einfach nicht auf

Moses Lake ist der mit Abstand größte 737-Max-Parkplatz. In anderen Lagern, am Boeing Field bei Seattle etwa und im texanischen San Antonio, ist die Zahl der geparkten Flieger zuletzt leicht zurückgegangen. Nur noch wenige 737 Max finden sich auf dem berühmten Flugzeugfriedhof in Victorville, Kalifornien, wo Volkswagen einst seine Schummeldiesel eingemottet hatte. Zeitweise waren auch hier ein paar Dutzend 737 Max geparkt. Dennoch lässt das kaum auf eine Entspannung schließen, da viele der Flugzeuge in Victorville bereits vor dem Flugverbot ausgeliefert waren und von der Airline Southwest dort eingemottet wurden.