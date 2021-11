Wirtschaft von oben #132 – Kernkraft Neue Atomkraftwerke: Hier entscheidet sich die Zukunft der Kernenergie

In anderen Ländern ist die Kernkraft dagegen nicht so verpönt wie bei uns. Im Gegenteil. Dort gibt’s derzeit, zumindest in öffentlichen Bekundungen, eine regelrechte Renaissance. Denn die Kernenergie gilt jetzt plötzlich nicht mehr als planetenvernichtend brandgefährlich, sondern als: klimarettend sauber. Frankreich etwa, traditionell ein Freund alles Nuklearen, begreift die Atomenergie im Kern als grüne Energie, möchte sogar, dass die Europäische Union das auch so sieht, um dann besser Investorengelder einwerben zu können. Auch Großbritannien, das früh raus ist aus der Kohle, auf Windkraft setzt, aber sich nicht darauf verlassen will, kokettiert mit neuen Meilern. Und osteuropäische Länder ohnehin. Die wollen auch weg von der schmutzigen Kohle, sich aber keinesfalls von russischem Erdgas abhängig machen. Fernab Europas geht’s ohnehin recht hemdsärmelig zu, was die Atomkraft betrifft. China zumindest, liebt die nukleare Variante – und die USA auch.