Wirtschaft von oben #201 – Lithium Hier will der Iran Lithium fördern und eine Lücke füllen, die Chile und Bolivien hinterlassen

Internationale Medien hatten erst vor einem viertel Jahr spekuliert, dass der Iran den unter Naturschutz stehenden See absichtlich vernachlässigt, um einen möglichen Lithium-Abbau zu vereinfachen. Iranische Politiker bestritten das vehement. Lithium ist für das Regime in Teheran auch von strategischer Bedeutung. Das Metall steckt heute nicht nur in E-Autos, sondern auch als Batterierohstoff in unzähligen Waffensystemen. Und die Rüstungsindustrie gilt für den Iran als wichtiger Exportmotor. So stattet das Land zurzeit etwa russische Truppen in der Ukraine mit Kamikazedrohnen aus.