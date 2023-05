Erst einmal muss die Kohle aber aus dem Kusnezker Becken in den Tiefseehafen gelangen. Den ersten Teil der Reise soll sie per Eisenbahn zurücklegen – zu den sibirischen Städten Lessosibirsk und Krasnoyarsk. Beide liegen am Fluss Jenissei und haben größere Hafenanlagen. Hier, so der Plan, soll die Kohle aus den Zugwaggons auf schwimmende Bargen geschüttet werden. Ein erster Transport mit 30.000 Tonnen sei nun geplant, meldete die Agentur Tass schon vor einigen Wochen. Doch Satellitenbilder zeigen: In den letzten Wochen sind auch in Lesosibirsk und Krasnojarsk keine größeren Ladungen für den Weitertransport angekommen.