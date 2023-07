Zwar haben auch andere Städte Land aufgeschüttet – in Dubai entstanden die Palmeninseln, in Singapur riesige Industrieanlagen. Und in Hongkong der Flughafen, der gerade noch einmal massiv erweitert wird. Doch nirgends ist der Leidensdruck, Land zu generieren so groß wie in Macau. Die Sonderwirtschaftszone ist mit 21.000 Menschen pro Quadratkilometer heute das am dichtesten besiedelte Gebiet der Welt. Selbst das Fürstentum Monaco steht da hinten an.