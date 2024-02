Im Herbst 2022 brannte es am Brocken lichterloh. Totholz am Wegesrand und in unmittelbarer Nähe der Bahnlinie stand in Flammen. Die Feuerwehr hatte Mühe, vorzudringen. An den bekannten Brandschwerpunkten im Nationalparkgebiet entlang der Bahnstrecke wurden deshalb Rauchsensoren installiert. Das Totholz muss nun zumindest so weit weggeschafft werden, dass es Zufahrten und Gleise nicht versperren kann.