Laut einer neuen Studie des Berliner Thinktanks „Transport & Environment“ sind die Zahl der Kreuzfahrtschiffe, ihre Liegezeiten in den europäischen Häfen und der Treibstoff, den sie in dieser Zeit ausstoßen, seit 2019 um fast ein Viertel gewachsen. Hamburg liegt demnach auf Platz vier der europaweit am meisten durch Kreuzfahrtschiffe verschmutzten Städte. Davor rangieren nur Barcelona, Rom und Mallorca. 2019 lag die Hansestadt noch auf Platz 17.



Besonders gesundheitsschädlich sind die Schwefeloxide: Davon wurden in Hamburg im vergangenen Jahr etwa so viele von Kreuzern ausgestoßen wie alle in der Hansestadt zugelassenen Autos zusammen. Sie können die Schleimhäute reizen, zum Beispiel in den Augen, aber auch Atemwegsprobleme hervorrufen.