Aber auch Kiel und Rostock bringt die wachsende Beliebtheit der Skandinavientouren spürbares Wachstum – und reichlich Geld für die lokale Wirtschaft.



Laut einer aktuellen Prognose des Weltkreuzfahrtverbands CLIA wird die Spaß-Schifffahrt in diesem Jahr als erster Teil der Ferienindustrie größer sein als vor Corona. „Während in anderen Bereichen zwar der Umsatz zwar gestiegen ist, aber die Zahl der Reisenden nach wie vor niedriger als 2019 liegt, mangelt es in der Kreuzfahrt derzeit nicht an Passagieren“, berichtet Aida-Verkaufschef Felix Eichhorn.