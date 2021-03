Wirtschaft von oben #99 – Suezkanal Blockierter Suezkanal: Hier stauen sich die Ozeanriesen

Während das am Dienstag auf Grund gelaufene 400 Meter lange Containerschiff „Ever Given“ den Suezkanal in Ägypten blockiert, stauen sich auf der wichtigsten Wasserstraße der Welt und an ihren Eingängen mehrere Dutzend Ozeanriesen. Das zeigen neueste Satellitenaufnahmen und Transpondersignale der Schiffe. Laut der Reederei „Evergreen“ hatte es an Bord einen Stromausfall gegeben. Schlechte Sicht aufgrund eines Sandsturms ließen das Schiff im Kanal offenbar vom Kurs abkommen.