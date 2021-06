Technologiekonzern: Facebook erlaubt Homeoffice jetzt für alle Mitarbeiter – auch nach der Pandemie

Ab dem 15. Juni kann jeder Facebook-Mitarbeiter beantragen, von zu Hause aus zu arbeiten, erklärte das in Menlo Park, Kalifornien, ansässige Unternehmen am Mittwoch. Wenn diese Mitarbeiter in eine kostengünstigere Region umziehen, werden ihre Gehälter entsprechend angepasst. Außerdem werden sie ermutigt, zumindest zeitweise im Büro zu erscheinen, um die Teambildung zu fördern.