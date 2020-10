TLTRO III: Deutsche Bank will Geldspritzen der EZB weiter nutzen

Die Deutsche Bank will die Geldspritzen der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter nutzen. Über das längerfristige EZB-Kreditprogramm für Geldhäuser (TLTRO III) habe sich die Bank bislang 34 Milliarden Euro besorgt, sagte Konzerntreasurer Dixit Joshi am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. „Wir werden unsere Beteiligung voraussichtlich bis zur Höchstgrenze von rund 40 Milliarden Euro aufstocken“, kündigte er an.