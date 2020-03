Tschechische Metro-Investoren: Czech Media Group stockt bei Pro Sieben Sat1 auf

Kretinsky gehört auch eine 49-prozentige Beteiligung an der französischen Qualitätszeitung „Le Monde“. Czech Media Invest ist auch an mehreren Radiosendern in Tschechien und der Slowakei beteiligt. Kretinsky und Tkac waren in Deutschland bekanntgeworden, als sie vergeblich versuchten, den Handelskonzern Metro zu übernehmen. Dort halten die beiden 29,99 Prozent.